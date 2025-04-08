الحوت وبدر تقدما باقتراح قانون يحدد مهلة 15 يومًا لمحافظ بيروت لتنفيذ قرارات المجلس البلدي

تقدّم النّائبان عماد الحوت ونبيل بدر باقتراح قانون معجّل مكرّر، يقضي بتحديد مهلة 15 يومًا لمحافظ مدينة بيروت لتنفيذ قرارات المجلس البلدي في المدينة، وإلّا تُعتبر نافذة حكمًا.
وأوضح النّائبان في بيان، أنّ "هذا الاقتراح يأتي حرصًا على انتظام العمل البلدي، واحترامًا لإرادة المجلس المنتخب من أبناء بيروت، إذ لا يجوز أن تعلو صلاحيّات موظف مُعيّن، أيًّا كانت صفته، على قرارات سلطة منتخَبة تمثّل صوت النّاس وتعبّر عن تطلّعاتهم. كما من شأن هذا التّعديل تعزيز فعاليّة العمل البلدي، صون مبدأ المناصفة الّذي نحرص عليه جميعنا في بيروت، وتكريس احترام المؤسّسات المنتخَبة ودورها في إدارة شؤون المدينة".
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