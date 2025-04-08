شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: جولة الرئيس السيسي مع ماكرون عكست الالتفاف الشعبى والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في منطقة خان الخليلي تمثل رسالة هامة لكل دول العالم، كما تعكس عمق العلاقات التاريخية والجذور الراسخة التي تربط بين مصر وفرنسا.

وأشار الحزب، إلى أن الاستقبال الشعبي الحافل والجولة الحرة في خان الخليلي ومنطقة مسجد الحسين، يعكسان مدى الدفء والالتفاف الشعبي حول الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس كل المصريين.

وأضاف أن بدء المحادثات المصرية الفرنسية بهذه الجولة تؤكد ثقة الرئيس في استقرار الأوضاع الأمنية داخل مصر، مؤكدًا أن حفاوة الاستقبال الشعبي للرئيس الفرنسي سيكون لها أثر إيجابي على المباحثات الثنائية.

وشدد الحزب على أن توقيت الزيارة بالغ الأهمية، في ظل الاضطرابات الإقليمية الراهنة، ما يمنحها بعدًا سياسيًا واقتصاديًا مؤثرًا، خاصة مع التقارب المصري الفرنسي في المواقف تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها ضرورة وقف الحرب على غزة، والتأكيد على أهمية حل الدولتين كمسار أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.