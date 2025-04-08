شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السادات الديمقراطى: الحشد الشعبى بالعريش يعكس إجماعا وطنيا على رفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

أعرب حزب السادات الديمقراطي عن اعتزازه بالحشد الشعبي الكبير الذي شهدته مدينة العريش، مؤكداً أن هذا المشهد الوطني يعكس إجماع الشعب المصري على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد الحزب أن هذا التحرك الشعبي العفوي، الذي تزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس عبدالفتاح السيسي عند المعبر، يمثل رسالة واضحة للعالم بأن مصر شعباً وحكومةً ترفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو النيل من سيادته على أرضه، مشيرا إلى أن هذا الموقف الشعبي يؤكد التلاحم الوطني خلف القيادة السياسية

وأشار البيان إلى أن حزب السادات الديمقراطي يرى في هذا المشهد تأكيداً على أن إرادة الشعوب هي القوة الحقيقية التي يمكن أن تواجه أي محاولات لفرض حلول غير عادلة، معرباً عن فخره بهذا التعبير السلمي الراقي عن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية.

اختتم الحزب بتوجيه التحية لأبناء الشعب المصري الذين عبروا عن موقفهم الوطني بكل شرف وإباء، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة.