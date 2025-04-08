شكرا لقرائتكم خبر عن "تحالف الأحزاب المصرية" يثمّن التلاحم الشعبي عند معبر رفح: مشهد تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر تحالف الأحزاب المصرية أنه فى ظل الزيارة المشتركة للرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون لمعبر رفح، شهدت المنطقة حضورًا جماهيريًا مصريًا غفيرًا، عبّر من خلاله الشعب المصري عن دعمه الكامل لموقف الدولة الثابت في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

واشاد "تحالف الأحزاب المصرية" بهذا المشهد الوطني الباهر، مؤكدًا أن هذا الحشد الشعبي العفوي يمثل إرادة المصريين الرافضة للتدخلات الخارجية التي تستهدف تقويض الحقوق الفلسطينية، ويعكس وحدة الصف الداخلي خلف القيادة السياسية في ظل هذه التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح التحالف، أن هذا التحرك الجماهيري يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد القضية الفلسطينية تصعيدًا خطيرًا، وتتعرض غزة لمحاولات متكررة لفرض واقع جديد عبر التهجير القسري، وأكد أن مصر، حكومةً وشعبًا، ترفض هذه الممارسات وتؤكد على ضرورة حل الأزمة عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

نوّه التحالف إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر ولقاءه بالرئيس السيسي عند المعبر تُعد فرصةً لإبراز الموقف المصري الثابت أمام المجتمع الدولي، خاصةً أن هذا اللقاء تزامن مع وجود آلاف المصريين الذين خرجوا لدعم موقف بلادهم، مما يعكس قوة الموقف الشعبي الرسمي الموحّد.

واختتم التحالف بتوجيه الشكر لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحشد السلمي، معربًا عن فخره بهذا التلاحم الوطني الذي يرسل رسالةً واضحةً للعالم بأن مصر ستظل درعًا للأمة العربية وقضاياها العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.