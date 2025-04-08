قوى الامن: توقيف شخص قام بتنفيذ عمليات سرقة من داخل السيارات في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان انه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهوية بتنفيذ عمليات سرقة من داخل سيارات في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان وبخاصة الخط الممتد من الحدث باتجاه الحازمية وفرن الشباك".

واوضحت انه "على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هويته، ويدعى: ع. م. (مواليد عام 1963، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم: سرقة من داخل سيارات، نشل، سرقة، مخدرات، احتيال، ترويج عملة مزيفة ونقل أسلحة وذخائر حربية، وبتاريخ 4-4-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة طريق صيدا القديمة على متن دراجة آلية نوع لاندي لون أزرق وأبيض، تم ضبطها، وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل سيارات على المسلك الممتد من الحدث باتجاه بعبدا، الحازمية وفرن الشباك".

وقد أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.