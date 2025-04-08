وزير الخزانة الأميركي: تصعيد الصين ردا على الرسوم الجمركية خطأ فادح

رأى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن تصعيد الصين ردا على الرسوم الجمركية خطأ فادح.
وفي حديث لـ"سي إن بي سي"، أشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سينخرط شخصيا في مفاوضات الرسوم الجمركية، موضحاً أن المفاوضات "جاءت بعد تلقينا اتصالات مكثفة لا بسبب تقلبات السوق".
وكان بيسنت قد أعلن، في وقت سابق، أن ممثليّ نحو 70 دولة اقترحوا على الولايات المتحدة بدء مفاوضات بشأن تخفيف الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن هذه المناقشات قد تستمر حتى يونيو.
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