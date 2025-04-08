أردوغان: سنبقى إلى جانب أهلنا بغزة وسوريا ولبنان وسعي إسرائيل لرسم خريطة المنطقة من جديد لن يتحقق

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن على إسرائيل وقف جرائمها في غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن بلاده "ستبقى دائماً إلى جانب أهلنا في غزة وسوريا ولبنان".

ورأى أن "أهداف إسرائيل في سعيها لرسم خريطة المنطقة من جديد لن تتحقق"، موضحاً أننا "سنكون إلى جانب السوريين حتى تحقيق الاستقرار في بلدهم".

ولفت إلى أننا "رأينا تعرض أهل غزة للقصف والاستهداف بمن فيهم رجال الإسعاف والدفاع المدني"، معتبراً أن هناك "جرائم حرب ترتكب في غزة من قبل عصابات لا تعرف الرحمة".