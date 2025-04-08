الجديد: صدور اول قرار قضائي ظني بمواد جنائية بحق رياض سلامة في ملف "حساب الاستشارات"

أفادت قناة "الجديد" بأن "قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي اصدر قرارا ظنياً في ملف "حساب الاستشارات" واعتبر ان افعال سلامة من نوع الجنايات، أقدم فيه على "سرقة وهدر الاموال العامة، والتزوير واستعمال المزور، والاختلاس، والاثراء غير المشروع"، على ان يحال الملف الى الهيئة الاتهامية.

وأفادت الجديد بأن القاضي اعتبر افعال المدعى عليهما ميكي تويني ومروان عيسى الخوري من نوع التدخل في الجنايات الحاصلة في حساب الاستشارات.