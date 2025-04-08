شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

تصاعد وتيرة الزلازل

أنواع الزلازل المختلفة

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزيرة سومطرة الإندونيسية.وأفادت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزياء الإندونيسية، أن الزلزال وقع على بعد حوالي 192 كيلومترًا شمال غرب سينابانغ، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها إذ يشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.تُصنَّف الزلازل بناءً على أسبابها إلى عدة أنواع، أبرزها:1. الزلازل التكتونية: تحدث نتيجة حركة الصفائح التكتونية وانزلاقها على طول الفوالق.2. الزلازل البركانية: تنجم عن النشاط البركاني، حيث تؤدي حركة الصهارة إلى توليد اهتزازات.3. الزلازل المستحثة: تنتج عن الأنشطة البشرية مثل بناء السدود أو استخراج الموارد الطبيعية.تشير الدراسات إلى أن عدد الزلازل الكبيرة «بقوة 7 درجات فأكثر» ظل ثابتًا نسبيًا على مر العقود. ومع ذلك، فإن زيادة وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة أسهمت في زيادة الوعي والتغطية الإعلامية للزلازل عند حدوثها.أما بالنسبة للزلازل الأقل في القوة فهناك زيادة ملحوظة فيها ومن أسبابها النشاط الإنساني المتعلق بشق الطرق وأعمال التفجير الإنشائي والإستكشافي واستخراج النفط والغاز وغيرها.