القاضي حلاوي اصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق كريم سلام بجرم الاختلاس وابتزاز شركات التامين والإثراء غير المشروع

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بان قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي استجوب المدعى عليه كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق امين سلام في دعوى النيابة العامة المالية ضده" بجرم الاختلاس وابتزاز شركات التامين والإثراء غير المشروع"، بحضور وكيله القانوني المحامي طوني فرنجية، وبنهاية الجلسة اصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

ويعقد حلاوي جلسة يوم الخميس المقبل يستمع فيها إلى ثلاثة شهود في الملف هم: جورج ماتوسيان صاحب شركة المشرق للتامين وفادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة في لبنان وإيلي عبود.