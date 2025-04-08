بري تابع تطورات الأوضاع والمستجدات وشؤوناً تشريعية مع النائبين صحناوي وطرابلسي ووفداً من شركة المحاماة الأميركية Squire patton Boggs

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، عضوي كتلة لبنان القوي النيابية النائبين نقولا صحناوي وإدغار طرابلسي ، حيث تناول اللقاء بحث لآخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية.

وبعد اللقاء، اشار طرابلسي الى انه "تداولنا مع بري موضوع بلدية بيروت وحفظ التنوع والمناصفة وإستعرضنا بعض إقتراحات القوانين الموجودة في مجلس النواب ، ولمسنا لدى دولة الرئيس حرصه الكامل كالعادة على الوحدة الوطنية وحفظ التنوع في بلدية بيروت وحفظ المناصفة الحقيقية والصحيحة".

وأضاف طرابلسي : كما تناولنا الاوضاع العامة في البلاد في ظل الأمور الحاصلة ، وشدد دولة الرئيس على أهمية التضامن الوطني في المرحلة الحالية والقادمة .

كما استقبل رئيس المجلس وفداً من شركة المحاماة الامريكية العالمية سكوير باتون بوغز "Squires Patton Boggs" ، حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية ، وقد عبر الوفد عن شكره لبري على إستقباله مستعرضاً الدور المحوري الذي تؤديه الشركة في تقديم الإستشارات القانونية والإستراتيجية للدول التي تمثلها ، مشدداً على الاهمية الخاصة التي توليها الشركة للبنان ، لافتاً الى أن وجود مكتب للشركة في بيروت يعكس إلتزامها بدعم لبنان ومواكبته في مسيرة الإصلاح والتقدم ، كما جرى البحث في الاوضاع الإقليمية والدولية مع التأكيد على أهمية موقع لبنان ودوره الحيوي في المنطقة مثنياً على حكمة الرئيس بري وخبرته الطويلة في تخطي الأزمات .

وبعد الظهر استقبل بري الوزير السابق غازي العريضي حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية.