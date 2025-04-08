أعلن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام، في بيان انه "تعدّل قيمة الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام عن بعض المعاملات التي تتولى إنجازها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء (المرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025، قانون الموازنة العامة لسنة 2025)، بحيث تصبح على النحو المبييّن في الجدول".

كانت هذه تفاصيل خبر الامن العام نشر جدول قيمة الرسوم المعدلة على المعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.