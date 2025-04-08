العربي الجديد: سلام يزور دمشق الأسبوع المقبل لتصحيح مسار العلاقات مع سوريا

كشفت مصادر رسمية، لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الحكومة نواف سلام سيزور دمشق الأسبوع المقبل لتصحيح مسار العلاقات مع سوريا. وأشارت إلى أن زيارة سلام لسوريا ستتناول ملفات عالقة من اتفاقيات قديمة لمراجعتها وبحث اتفاقيات جديدة.

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