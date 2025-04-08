أعلن وزير الإعلام بول مرقص، في كلمة له بعد جلسة مجلس الوزراء، أن "الحكومة ستقرّ كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف وهي فعلت ذلك تمهيداً لمعالجة الفجوة المالية"، مشيرا الى ان "مشروع القانون قيد الدراسة راهناً في المجلس كان محط اهتمام ومطالبة من قبل الداخل والخارج". وأضاف :"سنستكمل يوم الجمعة في جلسة خاصة دراسة مشروع قانون إصلاح المصارف لغاية اقراره".

كانت هذه تفاصيل خبر مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: ستقرّ الحكومة كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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