الراعي استقبل نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه على الأراضي اللبنانية

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، المدير العام لكهرباء زحلة أسعد نكد في زيارة للتهنئة بعيد البشارة.
وأكد الراعي، ان "كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه على الأراضي اللبنانية كافة بعدما اثبت هذا النموذج نجاحه في تأمين الكهرباء ٢٤ على ٢٤"
نكد
من جهته، أمل نكد ان يكون الفصح هذا العام كما هو جامع كل الطوائف المسيحية ان يكون فرصة جامعة لكل اللبنانيين تحت سقف الدولة القادرة و القوية و ان يقوم مع قيامة السيد المسيح من اجل مصلحة كل اللبنانيين.
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