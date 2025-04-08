أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "المفاوضات مع واشنطن في سلطنة عمان ستكون غير مباشرة ولن نقبل بأي شكل آخر من المفاوضات"، معتبرا ان "شكل المفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لا يأتي في الدرجة الأولى من الأهمية".
وشدد عراقجي على ان "المهم حقا فاعلية المفاوضات وجدية الطرفين وإرادتهما للتوصل إلى اتفاق، وشكل المفاوضات يرتبط بمسائل متعددة لذلك اخترنا أن تكون غير مباشرة"، مضيفا :"لا نؤمن بالمفاوضات التي يفرض فيها الطرف الآخر مطالبه عبر التهديد والضغط".
واضاف :"لم نتخذ أي قرار بشأن عقد مفاوضات مباشرة بعد جولة المفاوضات غير المباشرة في سلطنة عمان".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات مع واشنطن في سلطنة عمان ستكون غير مباشرة والشكل لا يأتي في الدرجة الأولى من الأهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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