إردوغان يقاضي زعيم حزب المعارضة الرئيسي بتهمة الإهانة

أقام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعوى قضائية على زعيم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بتهمة الإهانة بعدما صرّح الأخير بأن الرئيس يقود "مجلسا عسكريا"، وفق ما أفاد محامي إردوغان. وقال المحامي حسين ايدين "قدّمت شكوى جنائية إلى النيابة العامة في أنقرة بتهمة إهانة الرئيس ضد أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري".

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