شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: المشاركة فى الوقفة التضامنية واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد، على أن المشاركة في الوقفة التضامنية مع غزة هي واجب وطني للتعبير عن الالتزام الشعبي، بمساندة صمود الفلسطينيين في غزة والضفة.

وأكد دكتور هشام عناني رئيس الحزب إن الحزب سيشارك في تلك الوقفة استمرارا وتأكيدا علي الدعم الكامل للقيادة السياسية التي تقود حرب دبلوماسيا لوقف الحرب علي غزة في كافة الأصعدة واقليميا ودوليا ونحن فخورون بقيادتنا.

وأضاف عناني ان هناك توجيها لكل أمانات المحافظات وخاصة محافظات القناه وسيناء بالخروج والتلاحم مع بقية القوى الحزبية والشعبية لأن الاصطفاف الوطني واجب في هذه اللحظة.

وأكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب بأن هذه ليست المشاركة الأولى للحزب في هذه الوقفات وسنكون دوما مشاركين لإيماننا المطلق بالثوابت الوطنية الرافضة للتهجير وجرائم الإبادة وتصفية القضية تحت أي مسمي، مع الإيمان المطلق بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم علي أرضهم.

وأكد الحزب على أن الحزب سيتخذ تدابير أخرى إضافية بعد هذه الوقفه لدعم الجهود المصرية في استقبال المصابين ومرافقيهم دعما لجهود الدولة في هذا الإطار.