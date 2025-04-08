شكرا لقرائتكم خبر عن 34 تعريفا هاما بقانون الضمان الاجتماعى.. أبرزها الفرق بين "تكافل" و"كرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح قانون الضمان الاجتماعي، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية، الحق لكل مواطن يقع تحت خط الفقر القومي ولا يتمتع بأي نظام تأمين اجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توفرت لديه إحدى حالات الاستحقاق المقررة.

ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليها، والمعادلة الاختبارية، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون.

34 تعريفًا أساسيًا حددها القانون

وجاءت المادة الأولى من القانون لتحدد 34 تعريفًا أساسيًا تُشكل الإطار المفاهيمي للقانون، تشمل مفاهيم الفقر، خط الفقر، خريطة الفقر، والمعادلة الاختبارية، إضافة إلى الفروقات بين دعم "تكافل" و"كرامة"، والفئات المستفيدة من كل منهما. كما شملت التعريفات مصطلحات مثل: الأسرة المعالة، المرأة المعيلة، مهجورة العائل، المسن، ذوي الإعاقة، وغيرهم.

وفيما يلي أبرز التعريفات:

1. الفقر: حالة من الحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل المأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية، إضافة إلى البيانات والمعلومات.

2. خط الفقر القومي: معيار تحدده الدولة لقياس دخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بهذه الاحتياجات الأساسية.

3. المعادلة الاختبارية: معادلة إحصائية تُستخدم لقياس الفقر من خلال مؤشرات تشمل حجم الأسرة، وحالة السكن، والتعليم، والدخل، وغيرها.

4. خريطة الفقر: وثيقة رسمية توضح التوزيع الجغرافي للفقر والدخل على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والقرى.

5. الدخل: المتوسط الشهري لمجمل ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقدًا خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعي.

6. الحد الأدنى للدخل الشهري: الحد الذي يحمي المواطن من الوقوع تحت خط الفقر القومي، ويُحدد بناء على أبحاث الدخل والإنفاق الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

7. الدعم النقدي: مساعدات نقدية (مشروطة أو غير مشروطة) تُمنح للأفراد أو الأسر الواقعة تحت خط الفقر.

8. الدعم النقدي المشروط (تكافل): مساعدات تُمنح للأسر الفقيرة التي لديها أطفال دون سن 26 عامًا، بحد أقصى طفلين من الأصغر سنًا، على أن يكونوا ملتحقين بالتعليم.

9. الدعم النقدي غير المشروط (كرامة): مساعدات تُمنح للأفراد الفقراء، دون اشتراط وجود أبناء أو التزامات تعليمية.

10. الأسرة: تتكون من زوج وزوجة أو أكثر وأولاد معالين، أو بعض هؤلاء، حتى وإن اختلف محل الإقامة.

11. الأولاد المعالون: من لم يبلغوا سن 18 عامًا، أو حتى 26 عامًا بشرط الالتحاق بالتعليم وعدم الزواج أو العمل.

12. الأسرة مهجورة العائل: الأسرة التي هجرها عائلها ولم يُعرف مكان إقامته لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويُثبت ذلك بمحضر رسمي وبحث اجتماعي.

13. أسرة نزيل مراكز الإصلاح: الأسرة التي سُجن أو حُبس عائلها تنفيذًا لحكم نهائي أو حبس احتياطي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

14. أسرة المجند: الأسرة التي يعولها فرد يؤدي الخدمة العسكرية، وتشمل الأبوان أو الإخوة القُصر.

15. الأسرة المعالة: الأسرة التي تعولها امرأة (الحاضنة أو الوصي على الأولاد).

16. اليتيم: من تُوفي والداه أو والده فقط مع زواج الأم أو حبسها أو هجرها له، ولم يتجاوز 26 عامًا.

17. الأرملة أو المطلقة: من تُوفي زوجها أو طلّقت ولم تتزوج مرة أخرى.

18. مهجورة العائل: من هجرها زوجها وغاب مكان إقامته لأكثر من ستة أشهر.

19. زوجة نزيل مراكز الإصلاح: من حُبس زوجها أكثر من ثلاثة أشهر بحكم قضائي أو احتياطيًا.

20. المنفصلة: المرأة المسيحية التي انفصلت عن زوجها رسميًا أو بقرار من الكنيسة أو حكم قضائي نهائي.

21. المرأة المعيلة: الأرملة أو المطلقة أو المهجورة أو زوجة النزيل أو المنفصلة التي لديها أولاد معالون.

22. المرأة غير المعيلة: من تنطبق عليها الحالات السابقة لكن بدون أولاد، أو لديهم أولاد غير معالين.

23. الأنثى غير المتزوجة: من بلغت سن الخمسين دون زواج أو مصدر دخل منتظم.

24. المسن: من بلغ 65 عامًا فأكثر.

25. ذو الإعاقة: من يحمل بطاقة الخدمات المتكاملة، وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

26. المريض بمرض مزمن شديد: من يُعاني من مرض يمنعه من العمل أو النشاط اليومي، ويُثبت ذلك بقرار رسمي.

27. أولاد الرعاية اللاحقة: الشباب الذين بلغوا 18 عامًا ويقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

28. الصندوق: صندوق "تكافل وكرامة".

29. الوزير المختص: وزير التضامن الاجتماعي.

30. الإدارة المختصة: الإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي.

31. الوحدة المختصة: الوحدة الاجتماعية التابعة للإدارة الاجتماعية.

32. الجهة الإدارية: وزارة التضامن ومديرياتها وإداراتها ووحداتها.