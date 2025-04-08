الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء وضع المدنيين جنوب شرق السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء وضع المدنيين الفارين من انعدام الأمن في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان، فضلًا عن صعوبة وصول العاملين في المجال الإنساني إليهم.

وتشير تقديرات السلطات المحلية إلى أن أربعة آلاف نازح من بلدة أولو وبلدات أخرى في منطقة باو يتجهون نحو مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق، التي تبعد قرابة 230 كيلومترًا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك :” إن قرابة 600 شخص وصلوا إلى المدينة حتى الآن، وإنهم يقيمون في موقع للنازحين”.

وأضاف دوجاريك: “إن استمرار انعدام الأمن والقيود البيروقراطية حال دون وصول شركاء الأمم المتحدة الإنسانيين إلى الخليج 365 المتضررة، وندعو مجددًا إلى توفير وصول إنساني آمن ومستدام ودون عوائق لجميع المحتاجين”.

وأفاد دوجاريك بالإبلاغ أيضًا عن وصول وافدين جدد من جنوب السودان إلى أجزاء أخرى من ولاية النيل الأزرق في الأسابيع الأخيرة، مما يدل على التعقيد المتزايد للوضع في المنطقة.

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