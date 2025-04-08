شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقي يوضح تأثير الرسوم الأمريكية على التجارة والتعاون والان نبدء بالتفاصيل

خطورة الرسوم الأمريكية على التجارة

الرسوم الجمركية

الدمام - شريف احمد - قال الاتحاد الإفريقي، اليوم الإثنين، إن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على دول القارة تهدّد عقودا من التجارة والتعاون ذي المنفعة المتبادلة.وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه العميق إزاء الرسوم الجمركية وحثّ الحكومة الأمريكية على إعادة النظر في هذه الإجراءات التي تهدد عقودا من التعاون ذي المنفعة المتبادلة.وتؤثر التعرفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي على بلدان عديدة في القارة إذ ستفرض واشنطن عليها رسوما تتجاوز بنسبة كبيرة الحد الأدنى الجديد البالغ 10%.وستبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على مدغشقر 47%، ووموريشيوس 40%، وبوتسوانا 37%، وغينيا الاستوائية 30%، وجنوب إفريقيا 30%.وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف من جيبوتي أنه يؤمن ببناء الجسور وليس الحواجز، ويبقى ملتزمًا بالعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز شراكات ذات منفعة متبادلة.إلى ذلك أعلنت المنظمة أيضا أن منطقة التجارة الحرة القارية التي بدأ العمل بها رسميًا في العام 2021، توفر فرصًا واسعة لمشاركة اقتصادية أعمق وخالية من الرسوم الجمركية.