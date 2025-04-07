اخبار العالم

«الأونروا»: الإمدادات الطبية والأساسية في القطاع «تنفد»

0 نشر
0 تبليغ

«الأونروا»: الإمدادات الطبية والأساسية في القطاع «تنفد»

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، أمس، أن المراكز الصحية بقطاع غزة تتعرض لهجمات متكررة، والإمدادات الطبية والأساسية تنفد، تحت وطأة الحرب الإسرائيلية المستمرة.
جاء ذلك في بيان نشرته «الأونروا» على حسابها عبر منصة «إكس» بمناسبة أسبوع الصحة العالمي، الممتد بين 7 و13 أبريل من كل عام. وقال لازاريني إن «العاملين بقطاع الصحة في غزة يقتلون أو يصابون جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة». وسلط الضوء على أن المراكز الصحية بقطاع غزة تتعرض لهجمات إسرائيلية متكررة، والإمدادات الطبية والأساسية تنفد. وشدد أنه «في حين يجب أن نحتفل في يوم الصحة العالمي بالصحة والشفاء، نحزن على فقدان كليهما في قطاع غزة».

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا