شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية بـ”الجبهة الوطنية” تستعرض خطتها ومبادراتها لخدمة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية أول اجتماعاتها، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، وبحضور أعضاء الأمانة، حيث تم استعراض خطة العمل للمرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة عدد من المبادرات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وتناول الاجتماع آليات تعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة والمستثمرين والمصنعين، من أجل الإسهام في وضع حلول فعّالة للتحديات الاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون، وتحقيق نموذج عملي للتكامل بين مختلف فئات المجتمع.

كما تطرق الاجتماع إلى تنظيم ورش عمل توعوية حول أهمية الاستثمار، وتشجيع الشباب على إطلاق مشروعاتهم الخاصة، من خلال التعريف بآليات تأسيس شركات “شخص واحد”، دعمًا لتمكين الطاقات الشابة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أمين أمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية، أن الحزب يرفع شعار “مصر للجميع”، مشيرة إلى أن الأمانة تضم كوادر تجمع بين الخبرات الواسعة وحماس الشباب، ما يمكنها من تقديم رؤى واقعية وحلول عملية للتحديات الاقتصادية، بما يسهم في توفير حياة كريمة لكل المصريين.

وأضافت نصر أن الأمانة ستعمل بجدية للتفاعل مع التحديات الاقتصادية، وتقديم دعم فعّال لمتخذي القرار من خلال طرح حلول سريعة وقابلة للتطبيق، مؤكدة انفتاح الحزب على استقبال كافة الأفكار والمبادرات من المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء، في إطار تعزيز ثقافة الحوار وتحقيق أهداف الحزب في دعم الاقتصاد الوطني.