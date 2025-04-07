الصحة: إصابة مواطن بجروح نتيجة الغارة الاسرائيلية على بيت ليف

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، قي بيان أن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة بيت ليف أدت إلى إصابة مواطن بجروح.

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