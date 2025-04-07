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الصحة: إصابة مواطن بجروح نتيجة الغارة الاسرائيلية على بيت ليف

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الصحة: إصابة مواطن بجروح نتيجة الغارة الاسرائيلية على بيت ليف

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، قي بيان أن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة بيت ليف أدت إلى إصابة مواطن بجروح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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