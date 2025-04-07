اشار النائب إدغار طرابلسي في مؤتمر صحفي مع النائب نقولا صحناوي حول انتخابات بلدية بيروت، الى أن "النوايا الجيدة تبرهن في القانون، ونتوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ليكون هناك بحث في اقتراحات القوانين وإلا الشرذمة ستأتي".
وأكد أن "هذا الموضوع يمكن أن يُستغل في ظل ما يحصل في جوارنا ويجب حفظ الوحدة الوطنية في بيروت"، آملا من "نواب بيروت أن يساندونا لأن بيروت هي الجوهرة التي تطل على العالم بوحدتها". واعتبر أنه "يجب أن يكون هناك قانون للمدن الكبرى".
كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي حول انتخابات بلدية بيروت: يجب أن يكون هناك قانون للمدن الكبرى ونأمل من نواب بيروت أن يساندونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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