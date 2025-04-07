طرابلسي حول انتخابات بلدية بيروت: يجب أن يكون هناك قانون للمدن الكبرى ونأمل من نواب بيروت أن يساندونا

اشار النائب إدغار طرابلسي في مؤتمر صحفي مع النائب نقولا صحناوي حول انتخابات بلدية بيروت، الى أن "النوايا الجيدة تبرهن في القانون، ونتوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ليكون هناك بحث في اقتراحات القوانين وإلا الشرذمة ستأتي".

وأكد أن "هذا الموضوع يمكن أن يُستغل في ظل ما يحصل في جوارنا ويجب حفظ الوحدة الوطنية في بيروت"، آملا من "نواب بيروت أن يساندونا لأن بيروت هي الجوهرة التي تطل على العالم بوحدتها". واعتبر أنه "يجب أن يكون هناك قانون للمدن الكبرى".