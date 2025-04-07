الجيش: توقيف مواطنين وضبط آليات في الهرمل والعبودية

أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 7 /4 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل – البقاع المواطن (ع.ب) لإقدامه على خطف سوريين".
كذلك أعلن الجيش، أن "وحدة من الجيش أوقفت في منطقة العبودية - الشمال المواطنين (ز.ع) و(أ.د) و(ع.س) لإقدامهم على تهريب سوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية، وضبطت 3 آليات نوع فان كانت تُستعمل في عمليات التهريب".
وأكدت أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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