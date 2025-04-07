دعا رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني، وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان للاستماع اليه يوم الاربعاء المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر فريد البستاني دعا الوزير السابق جورج بوشيكيان الى جلسة الأربعاء للجنة الاقتصاد للاستماع اليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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