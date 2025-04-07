بو صعب التقى وفداً من ممثلي المؤسسات التربوية الخاصة : لاحترام القانون رقم ٢ المتعلق بتعديل بعض احكام قوانين

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وفداً من ممثلي المؤسسات التربوية الخاصة يضم كل من الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر وأمين عام المدارس الانجيلية نبيل قسطا.

وشدد بو صعب، على "ضرورة احترام القانون رقم ٢ المتعلق بتعديل بعض احكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية الذي اصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣/٤/٢٠٢٥، كما تم البحث خلال الاجتماع في بعض النقاط الواجب تعديلها على هذا القانون واي قانون متصل باحكام هذا الاخير من اجل حسن تطبيق هذا القانون واحترامه والالتزام به وحماية المدارس الخاصة وتمكينها من اداء واجباتها التربوية".

ولفت الى أنه "سوف يستتبع هذا الاجتماع بلقاء اوسع يضم جميع المعنيين لمناقشة التعديلات الواجب ادخالها على هذه القوانين المتصلة به".

وتمنى بو صعب من جميع "الجهات المعنية وقف السجالات العلنية بهذا الخصوص واعطاء الفرصة لايجاد الحلول المناسبة وهي ممكنة".