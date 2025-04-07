أشار النائب سليم عون، خلال تصريح له في المجلس النيابي، الى اننا "نشعر اليوم ان لا شيء تغير مع الأسف واتحدث عن مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي الذي ناقشته لجنة المال والموازنة وعندما حضرنا إلى الاجتماع فالرقم كان 423 مليون دولار لنزيد اكتتاب ونرى في الاسباب الموجبة انه لا يوجد اي سبب موجب وكيف سيتم اضافة مبلغ إلى الموازنة وسيتم الأخذ من جهة فتح اعتماد وموجهة اخرى عبر سندات خزينة".
وذكو عون، انه "بالمنطق لا يجوز لاسيما ان الموازنة أرقامها غير متوازنة ولم يتم تصحيح اي امر فيها"، سائلاً "كيف نتحدث عن مبلغ لا نستطع تأمين إيراداته فهل ستعود اموال المودعين؟".
كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: الموازنة أرقامها غير متوازنة ولم يتم تصحيح اي امر فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.