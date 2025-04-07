الرئيس عون استقبل رئيسي جامعة الحكمة والجامعة اللبنانية: لأهمية التربية والثقافة في لبنان

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، رئيس جامعة الحكمة جورج نعمة على رأس وفد، اتى لتهنئته ولوضع إمكانات الجامعة وقدراتها في تصرفه من اجل وضع الأهداف التي تحدث عنها رئيس الجمهورية، موضع التنفيذ.

وعرض نعمة المراحل التي قطعتها الجامعة على مدى 150 عاماً منذ تأسيسها، والأفكار الموضوعة للعمل على تطويرها وتعزيز حضورها المحلي والدولي، كما دعاه لرعاية المؤتمر العلمي الذي تنظمه كلية الحقوق في الجامعة.

ولفت نعمة، الى أننا "نتطلع مع جميع اللبنانيين إلى فجر جديد لوطننا، مع انتظام عمله الدستوري ومع توليكم سدة رئاسة البلاد وقيادتها نحو مستقبل مشرق يضمن لمواطنيها أفضل سبل العيش الكريم".

وأشار الى أننا "نحتفل هذا العام بالذكرى المئة والخمسين لتأسيس جامعة الحكمة، مع ما تحمله من إرث عريق من العطاءات والإنجازات الفكرية والأكاديمية، حيث أعدت الجامعة وخرجت على مدى عقود قضاة ومحامين ومهندسين وخريجين في مختلف الاختصاصات، تبوأوا مراكز مرموقة في خدمة هذا الوطن".

وناشد أن "تصدروا توجيهاتكم للجهات المعنية للقيام بما يلزم لدعم التعليم العالي في لبنان وتعزيز دوره. إن النمو الاقتصادي المنشود لا يمكن أن يتحقق فعلا إلا من خلال البحث العلمي، الذي يعد رافعته الأساسية في كافة المجالات، ونحن في لبنان نواجه تحديات كبرى في مجال تمويل البحث العلمي في الجامعات، بينما يشكل في الدول المتقدمة نسبة مئوية تتجاوز ال ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي".

بدوره، شدد الرئيس عون على "أهمية التربية والثقافة في لبنان والمساهمة الكبيرة التي تقدمها جامعة الحكمة العريقة في هذا المجال، من خلال رسالتها التي تنقلها من جيل الى جيل، والتي تركّز على الفكر والعلم والمعرفة وهي الكنز اللبناني الحقيقي الذي لا ينضب والذي لا يعرف حدوداً، بدليل التألق الذي يشهده العالم للبنانيين في مختلف الحقول: السياسية والطبية والعلمية والاجتماعية والثقافية".

كذلك استقبل الرئيس عون رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران الذي اطلعه على أوضاع الجامعة وحاجات العاملين فيها من أساتذة وموظفين وطلاب، وسبل معالجتها.

ودعاه الى رعاية مؤتمر طبي تنظمه الجامعة.