المصري: لضرورة احترام المحامين خلال انتقالهم إلى سجن رومية وتأمين شروط دفاعهم عن موكليهم

أكّد نقيب المحامين في بيروت ​فادي المصري​، تعليقًا على بدء مجلس القضاء الأعلى التّنسيق مع المحاكم المختصّة، لنقل جلساتها إلى ​سجن رومية​ وتحديد عدد الجلسات الّتي ستُعقد كل أسبوع، أنّ "المحامين يفضّلون أن تجري المحاكمات في قصور العدل وليس خارجها، حيث المكان الطّبيعي ولارتباطهم بجلسات أخرى في اليوم نفسه"، معبّرًا عن تفهّمه "للاعتبارات المتعلّقة باكتظاظ سجن رومية والخشية من حصول انفجار بداخله".

وأوضح، في تصريح صحافي، "أنّنا عقدنا ثلاثة اجتماعات: الأوّل في نقابة المحامين، الثّاني في وزارة العدل، والثّالث في وزارة الدّاخليّة، وشدّدنا على ضرورة احترام المحامين خلال انتقالهم إلى سجن رومية، والحفاظ على كراماتهم وتمكينهم من الدّخول بسيّاراتهم، وعدم تعرّضهم لمضايقات وأعمال تفتيش غير لائقة".

وأشار المصري إلى أنّ "بمقدار احترام هيبة القضاء والقضاة الّذين سيعقدون جلسات المحاكمة، يجب أن ينسحب ذلك على المحامين، بما يوفّر لهم شروط الدّفاع عن موكّليهم، ويؤمّن دورهم ورسالتهم باحترام حقوق الإنسان واعتماد أعلى معايير تحقيق العدالة".