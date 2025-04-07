نقولا صحناوي: لإقرار قانون يضمن المناصفة الفعلية في بلدية بيروت قبل ان يفوت الاوان

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب إدغار طرابلسي حول انتخابات بلدية بيروت، أن "المناصفة في خطر وهي مسؤولية وطنية ونطلب من المسؤولين بدءًا من رئاسة الجمهورية أن يعالجوا الموضوع".

واعتبر صحناوي أن "العلاج يكون من خلال قانون يكرس المناصفة وهناك قوانين اقترحناها لضمان المناصفة"، مضيفا :"هناك أفرقاء يعملون على توافق والنية جيدة ولكن رغم ذلك لسنا مطمئنين والمشكلة أن هناك اقطابا عديدين يعملون على التوافق".

واضاف :"يجب تغيير انتخاب الأعضاء أو عبر نظام حديث حيث تكون هناك بلديات عدة تجتمع ضمن بلدية كبيرة"، مشددا على أن "في اقتراحات القوانين المطروحة هناك اقتراح يضمن المناصفة لكن الصورية وليس الفعلية المطلوبة".