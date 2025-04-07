أبي رميا استضاف السفير الفرنسي في لبنان وأجريا جولة في بلدة إهمج

استقبل النّائب ​سيمون أبي رميا​ السّفير الفرنسي في لبنان ​هيرفيه ماغرو​ وزوجته، في منزله في إهمج. وقاموا بجولة في البلدة يرافقهم رئيس البلديّة نزيه أبي سمعان وزوجته، شملت زيارة إلى محميّة الأرز في إهمج، حيث قام ماغرو بغرس أرزة باسمه. واستبقى أبي رميا السّفير على مأدبة غداء، بحضور رئيس البلديّة ومختار إهمج شربل زيادة.

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