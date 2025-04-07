شكرا لقرائتكم خبر عن عضو صحة الشيوخ: القمة المصرية الفرنسية الأردنية تعكس رؤية الدول الثلاث لإحلال السلام بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، القمة المصرية الفرنسية الأردنية، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من أزمة إنسانية كبيرة جراء التصعيد المستمر.

وأكد مهران، أن أهمية هذه القمة التي أظهرت التزام الدول الثلاث بدعم القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن القمة جاءت في وقت بالغ الأهمية، حيث تشهد غزة تصعيداً عسكرياً مروعاً، مما يستدعي تحركاً سريعاً وفعالاً من المجتمع الدولي من أجل وقف العنف، وتقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني.

ولفت النائب علي مهران، إلى أن مصر والفرقاء العرب يتطلعون إلى وحدة الموقف العربي والضغط على المجتمع الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان عدم تكرار ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة.

وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن البيان الصادر عن القمة يعكس رؤية الدول الثلاث بشأن ضرورة إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، عبر العمل على تقديم الحلول السياسية العادلة التي تعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأكد النائب علي مهران، أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تظل دوماً في طليعة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأن القمة المصرية الفرنسية الأردنية تُعد خطوة هامة نحو تعزيز هذا الدور.

وشدد عضو صحة الشيوخ، على ضرورة توحيد الجهود الدولية والعربية للتوصل إلى حل نهائي يضمن حقوق الفلسطينيين ويحقق الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن مصر ستظل دائماً في صدارة الحراك السياسي والإنساني من أجل فلسطين.