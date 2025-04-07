دريان اطلع من قنصل لبنان في باناما على اوضاع الجالية اللبنانية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قنصل لبنان في باناما محمد الحاج الذي وضع في اجواء الجالية اللبنانية والنشاطات والأعمال التي تقام لخدمة اللبنانيين. واكد "تعزيز التعاون بين اللبنانيين لما فيه مصلحة بلدهم"، وتمنى المفتي دريان له" التوفيق ومزيدا من النجاح في مهامه الديبلوماسية".

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