بول كنعان: لا رغبة لدي للترشح للاستحقاق البلدي وأؤيد ما يقوم به شقيقي النائب كنعان لخلق جو توافقي لمصلحة المتن

أعلن المحامي بول يوسف كنعان، في بيان أنه "تلقيت في الأيام الأخيرة سلسلة اتصالات واطلعت على عدد من المقالات التي أشارت إلى امكانية ترشيحي للانتخابات البلدية في الجديدة - البوشرية - السد، إلاّ أنني، واذ أشكر المحبة التي عبّر عنها المتّصلون، أؤكد أنه لا رغبة لدي للترشح للاستحقاق البلدي في هذه المرحلة، وأنني مستمر في نشاطي في المنطقة، الى جانب أبنائها الذين يعرفونني وأعرفهم، وترافقنا معاً على مدى سنوات في السراء والضراء، وفق مدرسة المبادىء التي أرساها والدي المرحوم يوسف ابراهيم كنعان، ومستمرون فيها كعائلة، أينما حللنا".

واضاف :"وفي هذا السياق أؤيد ما يقوم به شقيقي النائب ابراهيم كنعان، والذي كعادته، يعمل على خلق جو توافقي لمصلحة المتن بشكل عام و بلدتنا العزيزة الجديدة والبوشرية والسد وأبنائها وعائلاتها، من أجل المنطقة والمتن ومن أجل لبنان".