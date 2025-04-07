أعلن المحامي بول يوسف كنعان، في بيان أنه "تلقيت في الأيام الأخيرة سلسلة اتصالات واطلعت على عدد من المقالات التي أشارت إلى امكانية ترشيحي للانتخابات البلدية في الجديدة - البوشرية - السد، إلاّ أنني، واذ أشكر المحبة التي عبّر عنها المتّصلون، أؤكد أنه لا رغبة لدي للترشح للاستحقاق البلدي في هذه المرحلة، وأنني مستمر في نشاطي في المنطقة، الى جانب أبنائها الذين يعرفونني وأعرفهم، وترافقنا معاً على مدى سنوات في السراء والضراء، وفق مدرسة المبادىء التي أرساها والدي المرحوم يوسف ابراهيم كنعان، ومستمرون فيها كعائلة، أينما حللنا".
واضاف :"وفي هذا السياق أؤيد ما يقوم به شقيقي النائب ابراهيم كنعان، والذي كعادته، يعمل على خلق جو توافقي لمصلحة المتن بشكل عام و بلدتنا العزيزة الجديدة والبوشرية والسد وأبنائها وعائلاتها، من أجل المنطقة والمتن ومن أجل لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر بول كنعان: لا رغبة لدي للترشح للاستحقاق البلدي وأؤيد ما يقوم به شقيقي النائب كنعان لخلق جو توافقي لمصلحة المتن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.