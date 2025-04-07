سلام استقبل النائب الرسولي للطائفة اللاتينية ووفدا من اتحاد المدارس الخاصة والتقى السفير الهولندي

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي النائب الرسولي للطائفة اللاتينية المطران سيزار اسيان الذي اوضح ان الزيارة للتهنئة بالأعياد مؤكدا "وقوفه الى جانب الحكومة والعهد".

كما استقبل سلام وفدا من اتحاد المدارس الخاصة برئاسة الاب يوسف نصر الذي اشار بعد اللقاء الى اننا "بحثنا عدة مواضيع لها علاقة بالشأن التربوي بالإضافة الى خطة التعافي التي تتعلق مدارسنا ومؤسساتنا، خاصة بعد الحرب والعدوان الاخير، وتحدثنا عن امكانية عقد مؤتمر وطني للعمل على مجموعة من الإصلاحات التربوية لكي نحافظ على التربية والتعليم كميزة تفاضلية لهذا الوطن، كما تطرقنا الى موضوع المطالبة بسلسلة رتب ورواتب جديدة، حتى نعيد الاستقرار إلى القطاع التربوي، وخاصة بعد نشر القانون رقم 2 والذي صدر بتاريخ 3 نيسان 2025، والذي يعتبر من وجهة نظر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة غير قابل للتطبيق، نظرا لما يعتريه من شوائب قانونية عديدة".

في سياق اخر، تسلّم سلام من وفد من نادي القضاة برئاسة القاضية نجاة ابو شقرا مذكرة تتعلق بمطالب القضاة واوضاعهم.

كما التقى رئيس الحكومة وفدا من جامعة البلمند برئاسة رئيس الجامعة الياس الوراق الذي اوضح بعد اللقاء ان "الوفد وضع امكانيات الجامعة بتصرف سلام والوزارات للمساعدة بكل النواحي التقنية والعلمية".

والتقى سلام السفير الهولندي في لبنان فرانك مولن وجرى عرض للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.