الجيش: إجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات في 7 و10 الحالي

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخَي 7 و10/4/2025 ما بين السّاعة 12:00 والسّاعة 23:00، بإجراء تمارين تدريبيّة في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات، تتخلّلها رمايات بالذّخيرة الحيّة بواسطة الطّوافات". ودعت المواطنين وأصحاب مراكب الصّيد والنّزهة، إلى "عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزّمان والمكان المذكورَين أعلاه".

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