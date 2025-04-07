الحجار ترأس اجتماعاً تحضيرياً للإنتخابات البلدية والإختيارية: لإجراء الإستحقاق الإنتخابي بنزاهة وشفافية مطلقة

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماعاً تحضيرياً للإنتخابات البلدية والإختيارية، حضره محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا ومحافظ عكار عماد لبكي، المديرون العامون في الوزارة، قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي، القائمقامون وضباط فريق عمل الوزارة.وتم الوقوف على جهوزية المحافظتين عشية دعوة الهيئات الناخبة.

واستمع الحجار الى "الحاجات والمتطلبات لاستكمال التحضيرات في المحافظتين والقائمقاميات"، مشددا على "أهمية إجراء الإستحقاق الإنتخابي المرتقب بنزاهة تامة وشفافية وحيادية مطلقة".

واكد "ضرورة التنسيق الكامل بين المحافظين وقوى الأمن الداخلي لحسن سير العملية الإنتخابية والسهر على حفظ الأمن".