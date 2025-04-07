وجّه النّائب السّابق ​غسان مخيبر​ رسالةً إلى رئيسَي الجمهوريّة جوزاف عون ومجلس الوزراء نواف سلام، متمنّيًا على الحكومة اعتماد مجموعة من المبادرات الّتي اقترحها بمناسبة حلول الذّكرى الخمسين لاندلاع الحروب في 13 نيسان 1975، وهي: "إعلان الثّالث عشر من نيسان من كلّ سنة يومًا لتذكار الحروب الدّاخليّة في لبنان ولضحاياها وشهدائها ومفقوديها وضحايا الإخفاء القسري، بعنوان: "13 نيسان - ذكرى الشّهداء والضّحايا - تنذكر ت ما تنعاد"، إقامة نصب تذكاري وطني جامع لشهداء وضحايا الحروب الدّاخليّة في لبنان بما فيهم المفقودين وضحايا الإخفاء القسري، وإطلاق ورش عمل تدوم سنة كاملة تُشرف عليها لجنة "حكماء" مستقلّة، تساهم في إدارة حوار وطني جامع يتعلّق بهذه الحروب وكيفيّة حفظ ذاكرتها وكتابة تاريخها وعرضها على المواطنين، من أجل بناء مصالحة وطنيّة حقيقيّة تتجاوز الجراح والمآسي، في إطار بناء مؤسّسات الدّولة ووحدة الوطن ضمن تعدّد فئاته".

كانت هذه تفاصيل خبر مخيبر اقترح مبادرات متمنيًا على الحكومة اتخاذها بذكرى 13 نيسان: لبناء مصالحة وطنية حقيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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