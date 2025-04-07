الجيش الاسرائيلي زعم استهداف قائد المدفعية لحزب الله في منطقة الطيبة محمد عدنان منصور

زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان انه "في وقت سابق اليوم هاجم الجيش الاسرائيلي في غارة جوية محمد عدنان منصور قائد المدفعية لحزب الله في منطقة الطيبة جنوب لبنان".
وادعى ادرعي أنه "خلال الحرب قاد منصور ودفع بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو منطقة الجليل الاعلى"، مؤكدا ان "الجيش سيواصل العمل لإزالة اي تهديد على مواطني اسرائيل".
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