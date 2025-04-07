ترامب: على الاحتياطي الفيدرالي البطيء خفض أسعار الفائدة

اشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى أن "على الاحتياطي الفيدرالي البطيء خفض أسعار الفائدة". في سياق اخر، لفت الى أن "الصين التي تنهار أسواقها، رفعت للتو رسومها الجمركية بنسبة 34% غير مدركة تحذيراتي للدول المسيئة بعدم الرد".

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