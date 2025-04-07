عراقجي: مستعدون للتفاوض غير المباشر مع أميركا من خلال وساطة عمانية والكرة الآن بملعبها

أكّد وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​عباس عراقجي​، "أنّنا لا نقبل بمبدأ التّفاوض المباشر مع الولايات المتّحدة الأميركيّة لأسباب واضحة تمّ شرحها مرارًا، لكنّنا أبدينا استعدادنا الكامل للتّفاوض غير المباشر من خلال وساطة سلطنة عمان"، مشدّدًا على أنّ "الكرة الآن في ملعب أميركا، ونحن بانتظار ردّها على اقتراحنا، مع التّأكيد على أنّنا لسنا في عجلة من أمرنا".

وعن الأسماء الّتي يتمّ التّداول بها في وسائل الإعلام بشأن المفاوضين الإيرانيّين المحتمَلين، أشار في تصريح لوكالة "تسنيم" للأنباء، إلى أنّ "كلّ هذه التّكهنات غير صحيحة، ومن المؤكّد أنّ أيّ مفاوضات محتمَلة ستكون مسؤوليّتها على عاتق وزارة الخارجيّة، وتُدار مباشرةً من قبل الوزير".