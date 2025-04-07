الرئيس عون بحث مع بري في الأوضاع العامة ونتائج زيارة أورتاغوس

بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأوضاع العامة، ولا سيما التطورات في الجنوب، إضافةً إلى نتائج زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، إلى لبنان.

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