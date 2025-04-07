شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: القمة المصرية الفرنسية الأردنية تعكس دور مصر التاريخى فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالقمة الثلاثية بين مصر وفرنسا والأردن بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقال النائب علاء عابد، إن هذه القمة تعكس الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح رئيس نقل النواب، أن القمة جاءت في توقيت بالغ الأهمية مع تصاعد التحديات الإنسانية في غزة، مشيدًا بالجهود الدؤوبة التي تبذلها القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدفع نحو تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام إلى القطاع المنكوب.

وأضاف النائب علاء عابد، أن مشاركة فرنسا والأردن في القمة يعكس أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مثمنًا الموقف المصري الثابت الداعي إلى ضرورة الالتزام بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد رئيس نقل النواب، أن القمة الثلاثية حملت رسائل واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمّل مسؤولياته لوقف العدوان على المدنيين في غزة، والعمل الفوري على حماية الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عنه، مشددًا على أن مصر ستظل صوتًا قويًا للسلام والاستقرار في المنطقة.

ودعا النائب علاء عابد، المجتمع الدولي إلى البناء على مخرجات القمة، والتحرك العاجل نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحل العادل هو الضامن الحقيقي للأمن والسلام في المنطقة بأسرها.