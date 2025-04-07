شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى: الشعب المصرى يدعم القيادة السياسية برفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أننا نعلن بكل قوة رفضنا التام لأى تلميحات وليس إجراءات مجرد تلميحات نرفضها حول تهجير الشعب الفلسطينيى الشقيق، مشيرًا إلى أن التهجير يمثل جريمة بحق الإنسانية.

وأوضح منصور أن الشعب المصري يدعم القيادة السياسية وقرار الرئيس تحت شعار “لا للتهجير والتهجير جريمة”.

جاء ذلك خلال مؤتمر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حول المستجدات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على الساحة المصرية داخليًا وخارجيًا .

فيما قال باسم كامل الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه عندما توجهنا لزيارة مدينة رفح كنا نحن من وجهنا الدعوة لنبعث برسالة للعالم أجمع باننا مع القضية الفلسطينية، وأننا ضد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أنه من الممكن تنظيم فعاليه أخري يكون فيها ادخال للمساعدات .

وأضاف أن القبول باستقبال الفلسطينيين معناه تصفية القضية الفلسطينية وانتهاؤها تماما، وأننا لم نرفض استقبالهم فمصر استقبلت جميع الشعوب العربية التى كانت تعاني من ويلات الحروب كالشعب السورى والليبي واليمنى وغيرهم، إلا أن القضية الفلسطينية لا تخص الشعب الفلسطيني فقط بل هي قضية العالي العربي والإسلامي فالقضية قضية جوهرية وهي قضية أمن قومي .