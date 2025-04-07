شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: زيارة ماكرون لخان الخليلى تجسد عراقة مصر وعمق العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منطقة خان الخليلي التاريخية في قلب القاهرة برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الجولة تحمل رسائل متعددة على المستويين الثقافي والسياسي، وتعكس عمق العلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا.

وأكد القاضي في بيان صحفي اليوم أن الزيارة ليست فقط تعبيرًا عن العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين البلدين، بل هي أيضًا تجسيد لاحترام العالم لحضارة مصر العريقة، مشيرًا إلى أن اختيار خان الخليلي – أحد أبرز رموز التاريخ والهوية المصرية – يعكس إدراك الجانب الفرنسي لقيمة التراث المصري، ولأهمية تعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب.

وأضاف النائب أن الجولة غير الرسمية للرئيسين في أحد أعرق أحياء القاهرة، وسط ترحيب شعبي عفوي من المواطنين، تعكس الأبعاد الإنسانية في العلاقات بين الزعماء، كما تُرسل رسالة قوية بأن مصر بلد الأمن والاستقرار والانفتاح الثقافي، وتُظهر للعالم أن القاهرة ليست فقط مركزًا سياسيًا، بل أيضًا مركزًا حضاريًا وتاريخيًا.

كما نوّه القاضي إلى أن هذه الزيارة جاءت في توقيت دقيق تمر به المنطقة، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تلعب دورًا مهمًا في التنسيق إزاء عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات الخطيرة في قطاع غزة، معتبرًا أن الزيارة بشكلها الإنساني والثقافي تعزز من صورة مصر عالميًا، وتؤكد مكانتها كمحور للحوار والسلام في الشرق الأوسط.

واختتم النائب محمد عزت القاضي بيانه بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النوع من التواصل الثقافي بين الزعماء والشعوب، والذي يسهم في بناء علاقات راسخة تقوم على التفاهم المتبادل، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز العلاقات الدولية لمصر، والانفتاح على مختلف دول العالم في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.