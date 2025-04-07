شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينجح فى زراعة 784.5 ألف فدان بمشاركة 605 آلاف مزارع والان مع تفاصيل الخبر

نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مبادرة "ازرع" في مساعدة 600 ألف من المزارعين لزراعة 769.4 ألف فدان،" وذلك في المرحلتان الأولى والثانية منها وفقا لتقرير نشره مجلس الوزراء، بينما تم زراعة 15.1 ألف فدان حتى الآن بالمرحلة الثالثة من المبادرة، بمشاركة فعالة من 5.8 ألف مزارع.

ويضم التحالف الوطنى 36 كيانًا تنمويًا وخدميًا، وقدم 124.8 مليون خدمة متنوعة لمتوسط عدد 40 مليون مستفيد سنويًا،بجانب تقديم 14.1 مليون خدمة طبية، بالإضافة إلى تقديم 89.9 مليون خدمة غذائية ما بين صناديق مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة وحلوى المولد وتغذية مدرسية، فيما تم تقديم مساعدات نقدية لـ 10.1 ملايين أسرة، وكذلك تقديم 4.1 ملايين مساعدة اجتماعية تنوعت ما بين رعاية أيتام وتجهيز فتيات للزواج وفك كرب غارمات، فضلًا عن تقديم 699.9 ألف خدمة تمكين اقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.