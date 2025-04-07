شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: جماعة الإخوان الإرهابية ماكينة للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن مدينة رفح الجديدة هي مدينة للمصريين من أبناء رفح، وتعويض للأسر المضارة، وأن استكمال المنظومة الصحية والبنية التحتية في إطار الخطة المعتادة للدولة.

وأكد دكتور هشام عناني أن الجماعة الإرهابية تطلق الإشاعات التي تنافت الحقيقة، وتتناسي أن رفح الجديدة شأنها شأن بقية المدن المصرية مثل المنصورة الحديدة والإسماعيلية الجديدة وسوهاج الجديدة وغيرها من المدن التي تصل إلي 40 مدينة جديدة وعدت بهم الدولة منذ سنوات طويلة.

وأضاف عناني أن مدينة رفح هي جزء أيضا من خطه الدولة لتنمية سيناء والتي تعتمد علي محاور عده اقتصادي واجتماعي وصحي وعمراني، ولا صحة مطلقا للإشاعات المغرضة بغرض إنشاء هذه المدينة.

وأكد الحزب دعوته لكافة الأحزاب للتصدي وبكل قوة ضد هذه الإشاعات المغرضة في هذا التوقيت الدقيق مع التأكيد علي الدعم الكامل للقيادة السياسية في سياستها الداخلية والخارجية.

