شكرا لقرائتكم خبر عن مرسال عضو التحالف الوطنى: نقدم خدمات طبية متكاملة بجودة لائقة ونعمل على توسيع خدماتنا الصحية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مؤسسة مرسال - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي - على أهمية الحق في الرعاية الصحية ذات الجودة اللائقة لكل مريض، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل على وصول كافة خدماتها الصحية لكافة الفئات، كما أنها تتوسع في العديد من المشروعات لدعم المنظومة الصحية.

وذكرت المؤسسة أنه بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يوافق 7 أبريل - أن هذا العام يشهد إطلاق منظمة الصحة العالمية حملة بعنوان “بداية صحية لمستقبل واعد”، حيث أن الاحتفاء هذا العام يأتي بهدف “حض الحكومات والمجتمع الصحي حول العالم على تكثيف الجهود لإنهاء وفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها”.

ولفتت إلى أنه من هذا المنطلق تولى المؤسسة اهتمام بالرعاية الصحية للأطفال، حيث سيتم الإعلان الرسمي قريبا عن إفتتاح أول مستشفى تخصصي لها مخصص بالكامل لخدمات الأطفال، مشيرة الى أن مستشفى مرسال سيكون الأول في سلسلة مستشفيات مرسال التخصصية، والتي تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة للأطفال، تشمل العيادات الخارجية، التحاليل والأشعة، العمليات الجراحية، الحضانات، الرعاية المركزة، وزراعة النخاع، ومن المقرر أن يتم تحويل خدمات المستشفى بالكامل لتكون مخصصة للأطفال قريبا .

ووجه الدكتور عبد الله عرفة، مدير مشروع الرعاية الصحية للاجئين، بمرسال الشكر لكل مقدمي الخدمات الصحية، مؤكدا علي المبادئ الأربع الأساسيه للعمل في مؤسسة مرسال منذ التأسيس وهي الخصوصية والشفافية والعلاج بلا تمييز والجودة في تقديم الخدمات الطبية.

وأوضح أنه منذ اليوم الاول تعمل المؤسسة من خلال فرقها المختلفة والمتخصصة تحت رئاسة هبه راشد علي توفير الخدمات الصحية المختلفة وسد الفجوه في علاج المرضي عن طريق نظام نعمل دائما علي تحسينه والتأكد من تكامله مع مقدمي الخدمة الطبية في مصر.

ونوه بأن مؤسسة مرسال تعمل في تقديم الخدمات الصحية ورعاية المرضي في مصر منذ العام ٢٠١٥، حيث تقوم المؤسسة بتقديم خدماتها في التخصصات المختلفة مع الاهتمام بالأمراض النادره مثل ضمور العضلات الشوكي وضغط الشريان الرئوي والامراض المناعيه وغيرها، وذلك من خلال اطباء متخصصين لمتابعة المرضي وتقديم خدمة طبية متكاملة تهدف الي السيطره علي المرض والمساعدة في تقليل حجم الضغط علي المرضي وأسرهم.

ودعت هبة راشد - رئيس مجلس أمناء مرسال - في اليوم العالمي للصحة المجتمع الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والمؤسسات الأممية والحقوقية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من النظام الصحي الفلسطيني، ووقف استهداف المستشفيات، وتأمين دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وتوفير ممرات آمنة لنقل الجرحى والمرضى لتلقي العلاج من أهالي سكان قطاع غزة، والذين يتعرضون لمأساة إنسانية غير مسبوقة تستلزم التدخل العاجل لإنهائها.